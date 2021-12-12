Президент России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она так и не передала Москве заграничное имущество СССР

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она так и не передала Москве заграничное имущество Советского Союза. При этом российская сторона оплатила все долги СССР, подчеркнул Путин. Он добавил, что Москва обращалась к другим государствам с просьбой передать активы, однако слышала в ответ, что это ее проблемы и ей стоит самостоятельно договариваться с бывшими советскими республиками. Путин вновь повторил, что считает распад Советского Союза трагедией. Сам он воспринял это как распад исторической России. Страна, по словам президента, утратила 40% территории, примерно столько же производственных мощностей и населения.
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