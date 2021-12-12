США нагнетают информационную напряженность вокруг России, считают в Кремле

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Вашингтон хочет представить Москву в качестве потенциального агрессора. Речь идет о высказываниях американского руководства по поводу ситуации на российско-украинской границе. Запад обеспокоен сообщениями о том, что Россия стягивает туда свои силы. В свою очередь, Песков подчеркнул, что речь идет о территории Российской федерации. Ранее в Кремле неоднократно отвергли обвинения в подготовке агрессии против Украины. Между тем, сегодня президент США Джо Байден предупредил, что Вашингтон может усилить свое военное присутствие на востоке Европы в случае каких-либо действий Москвы против Киева.

Байден добавил, что отправка американских войск на Украину не рассматривается.