Биолог Алена Макарова связывает недоверие россиян к вакцинам с недостатком открытых данных, опубликованных в РФ

Кандидат биологических наук, волонтер проекта в поддержку вакцинации Алена Макарова связывает недоверие к вакцинам с недостатком открытых данных обо всех аспектах использования препаратов. Как сказала Макарова в интервью радиостанции «Эхо Москвы», публикация максимально возможного числа исследований российских вакцин поможет исправить ситуацию.

Группа врачей, ученых и популяризаторов медицины собирает подписи под обращением к правительству РФ, которое призывает не скрывать информацию о пандемии и вакцинации.

«Инициатива написать такое письмо принадлежит некоммерческой организации «Коллективный иммунитет». Большинство волонтеров и популяризаторов научной информации о ковид присоединилось к этой очень важной инициативе. У нас в стране две проблемы, которые привели к недоверию к вакцинам — с одной стороны это недостаток открытых статистических данных, а с другой стороны — у нас очень активные группы антипрививочников, и они очень хорошо организованы», — сказала А.Макарова.

По ее словам, только полная гласность поможет сломить сопротивление активных антиваксеров и убедить сомневающихся.

«Для любого человека, как не специалиста, так и специалиста, очень важно понимать соотношение — риск и польза. Ему важно оценить риски от коронавирусной инфекции, он должен знать, какой процент у нас сейчас заболело, сколько госпитализаций, сколько летальных исходов, разбивку по возрасту. Кроме рисков ковида ему важно понимать и риски от вакцинации — какие есть побочные эффекты, какая эффективность у прививки, нужно принять решение в пользу той или иной вакцины, то есть должна быть разбивка по разным вакцинам», — пояснила она.

При обращении пациентов с хроническими заболеваниями к специалистам, не могут получить квалифицированный ответ от медиков по всем рискам вакцинации, так как открытой информации на русском языке нет. По словам А.Макаровой, нет ни одного официального государственного ресурса, где подробно освещался бы ход вакцинации с опорой на данные.

А.Макарова добавила, что в научных журналах и других специализированных ресурсах уже есть масса публикаций о безопасности и эффективности российского препарата «Спутник V», однако за этими источниками следит лишь узкий круг специалистов.

«Многие ли специалисты, врачи читают медицинскую литературу на английском, испанском языке. И получается, что эта информация, данные по «Спутнику» они просто недоступны большинству граждан и специалистам.

Хотелось бы, чтобы эта информация была как можно более подробно представлена на каких-то платформах, была официальной от Минздрава. Это может сильно повысить доверие и поможет сформировать отношение к вакцинам, что риски, связанные с вакцинацией, они просто несопоставимы с рисками коронавирусной инфекции», — подчеркнула она.