Депутаты КПРФ предложили правительству отозвать законопроект о Fan ID (введение паспортов болельщиков). Руководитель пресс-службы КПРФ, член центрального комитета партии Александр Ющенко уверен, что футбольные болельщики в состоянии самостоятельно контролировать происходящее на трибунах, и введение специальных документов для прохода на стадион недопустимо. Такое мнение Александр Ющенко высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение таких паспортов для спортивных болельщиков.

«Это абсолютно неприемлемо ни фанатским движениям, ни болельщикам вообще. Активные болельщики принимают участие, но они все у клубов на пересчет, они давно все с клубами работают. Болельщики — это просто часть футбола, это и есть футбол. Поэтому мы посмотрели во время пандемии, когда футбол даже по телевизору показывают всех болельщиков, это жалкое зрелище, с учетом того, что футбол у нас и так не на высоком уровне. Организация болельщиков она достаточно структурированная и порядок они способны наводить сами с взаимодействием с клубом, поэтому внедрение туда каких-то служб полицейских или что-то, совершенно неприемлемо», — сказал А.Ющенко.

По его словам, введение обязательных Fan ID приведет к массовому оттоку зрителей с трибун, что негативно скажется на российском футболе.