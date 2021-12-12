Президент Владимир Путин выразил соболезнования американскому руководству в связи с гибелью людей из-за торнадо. В послании российского лидера отмечается, что россияне разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате удара стихии. Серия торнадо обрушилась на юго-восток США. По оценкам местных властей, число погибших может превысить сто человек.