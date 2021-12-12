Власти США пригрозили сконцентрировать больше сил в странах Восточной Европы в случае агрессии РФ против Украины

Американские власти пригрозили сконцентрировать больше сил в странах Восточной Европы в случае агрессии России против Украины. Как пояснил президент США Джо Байден, в первую очередь войска будут отправлены в Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. В Белом доме пояснили, что отправлять американских военных на Украину не планируют, однако Вашингтон намерен предоставить Киеву некие оборонные возможности, не уточнив их характера. Байден повторил, что в ходе недавнего разговора с российским президентом Владимиром Путиным он указывал на разрушительные для Москвы экономические последствия в случае агрессивных действий против Украины.
Самое обсуждаемое
День КВН – Конституции Военного Назначения Центр тяжести конституционной мысли плавно сместился из сферы интерпретации прав и свобод в сферу интерпретации угроз. Смысл деятельности конституционного суда теперь состоит в том, чтобы правильно определить, с помощью какой именно угрозы можно и нужно обосновать необходимость отключения тех или иных прав и свобод…
Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…