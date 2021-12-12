Власти США пригрозили сконцентрировать больше сил в странах Восточной Европы в случае агрессии РФ против Украины

Американские власти пригрозили сконцентрировать больше сил в странах Восточной Европы в случае агрессии России против Украины. Как пояснил президент США Джо Байден, в первую очередь войска будут отправлены в Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. В Белом доме пояснили, что отправлять американских военных на Украину не планируют, однако Вашингтон намерен предоставить Киеву некие оборонные возможности, не уточнив их характера. Байден повторил, что в ходе недавнего разговора с российским президентом Владимиром Путиным он указывал на разрушительные для Москвы экономические последствия в случае агрессивных действий против Украины.