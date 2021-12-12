Суд в Петербурге арестовал жителя Твери, который накануне облил кислотой двух прохожих в Северной столице

Даниил Кот во время заседания сказал, что признает вину и раскаивается. По его словам, пострадавшая от нападения девушка изменила ему, и он решил отомстить. Однако Кот отметил, что у них не было близких отношений. Как писало интернет-издание «Фонтанка», в результате нападения девушка получила ожоги лица, шеи, рук и глаз. В больнице ее поместили в медикаментозный сон.