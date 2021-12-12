Митинг против введения цифровых кодов прошел сегодня в Архангельске

Акция состоялась несмотря на то, что организаторам не удалось согласовать ее с властями. Как пишет интернет-издание SOTA Vision, задержаны два человека и оба представляют региональные СМИ. Несколько десятков человек после акции прошли к зданию телеканала «Поморье» и потребовали от губернатора, который выступал сегодня в эфире, выйти к людям. О задержанных здесь не сообщается.