Акция в поддержку общества «Мемориал» прошла сегодня в Екатеринбурге

Как сообщает местное издание, на согласованный митинг вышли два десятка человек. Они также выступили против закона об иностранных агентах и прошлогоднее внесение поправок в Конституцию. Сейчас Верховный и московский городской суды рассматривают иски прокуратуры с требованием ликвидировать две структуры историко-просветительского общества, которые российские власти считают иностранными агентами.