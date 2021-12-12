Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира

Соревнование проходит в австрийском Хохфильцене. Сегодня в эстафете участвовали Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов. Первое место завоевали норвежцы, вторыми финишировали французские биатлонисты. Накануне российские спортсменки стали вторыми в женской эстафете в Хохфильцене.