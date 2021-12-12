Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе кубка мира в Хохфильцене.
Передает ИТАР-ТАСС.
Российские биатлонисты Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Александр
Логинов и Даниил Серохвостов заняли третье место в эстафетной гонке 4x7,5 км на третьем
этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.
Первое место заняла сборная Норвегии. Вторыми финишировали французские биатлонисты.
Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе кубка мира в Хохфильцене
Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе кубка мира в Хохфильцене.