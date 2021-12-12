Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе кубка мира в Хохфильцене.

Передает ИТАР-ТАСС.

Российские биатлонисты Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Александр

Логинов и Даниил Серохвостов заняли третье место в эстафетной гонке 4x7,5 км на третьем

этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Первое место заняла сборная Норвегии. Вторыми финишировали французские биатлонисты.