Депутаты Госдумы от КПРФ просят правительство отозвать законопроект о введении паспортов болельщиков. Госдума приняла этот документ в середине ноября в первом чтении. Между тем, против такой нормы выступают сами фанаты футбольных клубов. Они даже провели серию акций протеста.

Руководитель пресс-службы КПРФ, член центрального комитета партии Александр Ющенко уверен, что футбольные болельщики в состоянии самостоятельно контролировать происходящее на трибунах, и введение специальных документов для прохода на стадион недопустимо. Такое мнение Александр Ющенко высказал «Эху».

По словам Александра Ющенко, введение обязательных Fan ID приведет к массовому оттоку зрителей с трибун, что негативно скажется на российском футболе.