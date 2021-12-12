Хабаровский суд арестовал двух школьниц, которые убили и ограбили пенсионера

Как передает телеканал «Рен-ТВ», подростки вломились в чужую квартиру, выбив входную дверь. Побои продолжались почти три часа. В результате нападения пожилой житель региона скончался. Добычей школьниц стали десять тысяч рублей. В момент задержания обе они угрожали смертью полицейским.