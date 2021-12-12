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15:02, 12 декабря 2021

Страны «Группы семи» хотят пригрозить России серьезными проблемами в случае агрессии против Украины

Страны «Группы семи» хотят пригрозить России серьезными проблемами в случае агрессии против Украины. Об этом, по неофициальным данным, говорится в итоговом заявлении саммита министров иностранных дел «семерки».
У России не должно быть сомнений относительно того, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдётся. Об этом говорится в черновом варианте коммюнике глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семёрки», с которым ознакомилось агентство Reuters. По его данным, в тексте подчёркивается, что представители объединения подтверждают свою непоколебимую приверженность украинскому суверенитету и территориальной целостности. Агентство уточняет, что это заявление могут принять по результатам двухдневного саммита «Семёрки», который закончится сегодня.
Также глава британского МИДа Элизабет Трасс объявила, что страны неформального международного клуба послали «очень ясное и единое послание» президенту Владимиру Путину. Она также сказала, что главы дипведомств «семёрки» провели подготовительную работу по применению экономических санкций в отношении России.

Саммит «Большой семёрки» проходит сейчас в Ливерпуле. Помимо обычных участников, на него были приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЕС.
В Кремле считают заявление Джозефа Байдена о возможном усилении войск НАТО в Европе попыткой сформировать негативное отношение к России в мире. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Песков добавил, что Байден не запугивал Путина во время беседы, а разговор носил взаимоуважительный характер.


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