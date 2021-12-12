В Ленинградской области после обновления табличек изменилось название одной из железнодорожных станций

Вместо «Лазаревки», названной в честь красноармейца, она стала называться «Лазоревка». Станция расположена неподалеку от Выборга. Как отмечает интернет-издание «Фонтанка», в прямой видимости от платформы находится мемориал павшим воинам с верным написанием названия местности. В руководстве пригородной пассажирской компании сказали журналистам, что, по их документам ,правильным названием остановочного пункта является именно новое – «Лазоревка». Кто и когда решил внести изменения, не уточняется.
2021-12-12T14:33:06+03:00
2021-12-12T14:33:06+03:00
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14:33, 12 декабря 2021
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