В Ленинградской области после обновления табличек изменилось название одной из железнодорожных станций

Вместо «Лазаревки», названной в честь красноармейца, она стала называться «Лазоревка». Станция расположена неподалеку от Выборга. Как отмечает интернет-издание «Фонтанка», в прямой видимости от платформы находится мемориал павшим воинам с верным написанием названия местности. В руководстве пригородной пассажирской компании сказали журналистам, что, по их документам ,правильным названием остановочного пункта является именно новое – «Лазоревка». Кто и когда решил внести изменения, не уточняется.