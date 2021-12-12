Прокуратура в Татарстане проверяет сообщение о двух подростках, которые потушили Вечный огонь

Это произошло в Набережных Челнах. В полиции сказали, что установили личности нарушителей, пятиклассников задержали, на их родителей составили протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ранее на Урале задержали бездомного, который сушил носки на Вечном огне. Сообщалось, что поначалу его обвинили в реабилитации нацизма.