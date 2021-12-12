Российское правительство продлило на три года упрощенный порядок ввоза ряда медицинских изделий

Речь идет о средствах для борьбы с коронавирусом таких, как перчатки, маски, тестовые наборы и аппараты искусственной вентиляции легких, сообщили в кабинете министров. Подобный упрощенный порядок был введен в марте прошлого года. Он позволяет в короткие сроки запускать в оборот необходимые изделия.