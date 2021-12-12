В Белоруссии арестовали мать одного из политических активистов, который уехал из страны

Гаянэ Ахтиян обвинили в неповиновении сотруднику милиции и назначили десять суток в изоляторе, пишет «Новая газета». Ранее в Интернете появилось видео, которое, предположительно, было снято во время обыска в доме Ахтиян. На записи женщина стоит на коленях. Ее сын, Роман Халилов, обвиняется в участии в экстремистской организации. Ему пришлось уехать из Белоруссии еще в 2019-м году до начала массовых протестов против результатов президентских выборов.