В Белоруссии арестовали мать одного из политических активистов, который уехал из страны

Гаянэ Ахтиян обвинили в неповиновении сотруднику милиции и назначили десять суток в изоляторе, пишет «Новая газета». Ранее в Интернете появилось видео, которое, предположительно, было снято во время обыска в доме Ахтиян. На записи женщина стоит на коленях. Ее сын, Роман Халилов, обвиняется в участии в экстремистской организации. Ему пришлось уехать из Белоруссии еще в 2019-м году до начала массовых протестов против результатов президентских выборов.
2021-12-12T14:31:26+03:00
2021-12-12T14:31:33+03:00
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14:31, 12 декабря 2021
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