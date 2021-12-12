Следственный комитет проверит инцидент с самолетом, который летел из Екатеринбурга в Сочи

Ранее сообщалось, что незадолго до посадки лайнер был вынужден сменить курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту находились 160 человек. Как сообщили в ведомстве, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах этого происшествия. Екатеринбургское издание «Е1» писало, что речь идет о рейсе компании «Уральские авиалинии». Это не первый инцидент в небе над Черным морем с начала месяца. Неделю назад сообщалось, что из-за американского самолета-разведчика лайнеру «Аэрофлота», который направлялся из Тель-Авива в Москву, пришлось менять высоту полета. В Москве говорили о планах подать протест по дипломатическим каналам.
2021-12-12T14:30:46+03:00
2021-12-12T14:30:46+03:00
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14:30, 12 декабря 2021
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