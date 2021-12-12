Один человек погиб в результате аварии на шахте в Туве

Там произошло обрушение породы. Несколько человек получили травмы, рассказали в республиканском управлении Следственного комитета. После ЧП всех горняков вывели из шахты. Прокуратура проводит проверку в связи со случившемся. Ранее крупная авария произошла на шахте в Кемеровской области. Там в результате взрыва и пожара погибли более 50-ти человек.
2021-12-12T14:30:23+03:00
2021-12-12T14:30:23+03:00
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14:30, 12 декабря 2021
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