Крупное ДТП произошло сегодня в Кисловодске

Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Погибли три человека. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей пытался проехать на красный свет и врезался в другую машину, которая остановилась перед светофором, после чего иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами, которые находились около перекрестка.