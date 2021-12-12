Жители Новой Каледонии, по предварительным данным, высказались против отделения от Франции

На архипелаге, который расположен в юго-западной части Тихого океана, сегодня проходил референдум по вопросу о независимости. Явка составила чуть более 40%. Это уже третье голосование по вопросу о статусе Новой Каледонии за последние несколько лет. До этого в 2018-м, 2020-м годах так же побеждали сторонники единства с Парижем.