Новый канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня встретятся в Варшаве

Формальным поводом для визита представителя Берлина стала 30-я годовщина германо-польского договора о добрососедстве и дружбе. При этом одним из ключевых вопросов станет запуск газопровода «Северный поток-2». В Берлине отмечали, что в случае эслакации ситуации на российско-украинской границе не допустят ввода его в эксплуатацию. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что к тому моменту будет уже слишком поздно и действовать нужно сейчас. По его мнению, «Северный поток-2» не должен появиться, так как станет предметом шантажа против Польши, Украины и Евросоюза. Моравецкий надеется, что ему удастся склонить канцлера Германии Олафа Шольца к решительным мерам.

Российские власти отвергают как обвинения в желании использовать поставки газа как инструмент давления, так и в намеренном обострении ситуации на границе с Украиной.

Строительство «Северного потока-2» завершилось в сентябре этого года. Перед запуском его должны сертифицировать проверяющие органы Германии и Евросоюза. В Кремле ожидают, что процедура завершится весной будущего года.