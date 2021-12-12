В США растет число жертв торнадо, которые обрушились на юго-восток страны

По оценкам местных властей, погибших может быть не менее ста человек. Сильнее всего пострадали штаты Кентукки и Теннесси. Президент страны Джо Байден заверил, что власти сделают все возможное для поддержки пострадавших от стихийного бедствия.

Всего, по данным американской метеорологической службы, в шести штатах США были зафиксированы уже более полусотни торнадо.