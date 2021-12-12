Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба, превысило 10 миллионов

По общему количеству инфицированных с начала пандемии Россия занимает пятое место в мире, уступая по этому показателю Великобритании, Бразилии, Индии и США. Отметку в 10 миллионов Российская Федерация прошла на фоне минимального за два месяца суточного прироста заболеваемости ковидом. Чуть менее 30 тысяч случаев. Уменьшился и рост смертности от коронавируса. Впервые с конца октября было выявлено чуть более 1130 летальных исходов. Рейтинг российских городов с наибольшим количеством заражений за сутки вновь возглавила Москва. В столице зафиксировано около 3 тысяч случаев. На данный момент, по мнению специалистов, фиксируется спад заболеваемости ковидом в России.

Между тем в Роспотребнадзоре ранее подтвердили случаи заражения новым омикрон — штаммом коронавируса. Его выявили у россиян, вернувшихся из Южной Африки, добавили в ведомстве. По мнению вирусологов, он представляет опасность для организма, так как в отличие от других штаммов ковида быстрее мутирует.

Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили, что оснований менять вакцину Спутник V из-за штамма «омикрон» на данный момент нет.