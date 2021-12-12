Эксперт: Возможное усиление войск НАТО на востоке Европы будет опасно для России

Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр что, что возможное усиление войск НАТО в восточной Европе представляет опасность для России, поскольку может привести к активным боевым действиям. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр), заявил, что Соединенные Штаты намерены отправить свои войска в страны НАТО в случае якобы возможного «вторжения» России в Украину.

«Это очень ухудшит положение, потому что выдвижение войск — это достаточно серьезное действие, которое может привести к прямым стычкам между западными и российскими войсками. Это не есть хорошо. Произойти это может в январе, если американская разведка представит сведения начальству о том, что российский поход в Украину неизбежен. Они будут наблюдать внимательно за ситуацией — за развертыванием или не развертыванием сил и средств, которых пока нет картинки разведывательной, что вот сейчас кто-то там пойдет воевать», — сказал П.Фельгенгауэр.

По мнению обозревателя, переговоры с российской стороной будут вестись, но к чему они приведут, «пока неясно», и насколько они смогут разрядить обстановку.

«Будут переговоры о взаимных претензиях и озабоченностях, и непонятно в каком формате. Байден и Вашингтон, его помощники стараются выиграть время, потому что зимняя кампания должна начинаться во второй половине января, уже в феврале поздновато, а в марте надо закругляться, потому что все таять начнет.

Возможностей у зимней кампании ограниченное время, это значит — оттягивание какого-то решения, можно достичь искомого результата и тогда ситуация несколько разрядится. Но потом придет лето, можно и летнюю кампанию проводить. Да, они не собираются выдвигать сухопутные войска на территорию Украины, но переброска начнется, и это будет очень существенно, потому что это увеличивает опасность прямой войны Запада с Россией,» – отметил обозреватель.

По словам П.Фельгенгауэра, действия, связанные с войной, не несут выгоды ни для одной страны, но прогнозировать вероятность такого сценария пока преждевременно.

«Они хотят всеми силами предотвратить обострение ситуации, именно на это и рассчитана их политика», — отметил он.