В США скончалась автор известного романа «интервью с вампиром» писательница Энн Райс

Причиной стали осложнения, вызванные инсультом, сообщили ее родные. Райс было 80 лет. По мотивам ее самого известного произведения был снят одноименный фильм с Томом Крузом, Бредом Питтом, Антонио Бандерасом и Кирстен Данст в главных ролях.