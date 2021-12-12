Власти Польши: Один военнослужащий пострадал в результате столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией

Более полусотни человек пытались попасть на территорию Польши. Во время столкновений солдат польской армии получил камнем в лицо. Миграционный кризис обострился на польско-белорусской границе месяц назад. Запад считает, что к этому причастны власти Белоруссии. Официальный Минск обвинения отвергает.