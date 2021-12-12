Акция против введения цифровых кодов проходит сегодня в Архангельске

Как сообщает интернет-издание SOTA-Vision, участники мероприятия собрались в центре города, после чего прошли к зданию местного телеканала, где сегодня выступает губернатор области, и требует от него выйти к людям. По предварительным данным, задержаны два человека, оба журналисты региональных интернет-изданий. За последнее время в ряде российских регионов прошли подобные акции, на которых люди выступали против законопроектов о введении так называемых QR-кодов в общественных местах и на транспорте.