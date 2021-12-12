Общее количество заразившихся коронавирусом в России, по официальным данным, превысило 10 млн

Кроме того, впервые с середины октября было выявлено менее 30 тысяч случаев в сутки. По-прежнему больше всего заразившихся зафиксировали в столице – чуть менее 3 тысяч. Вторым идет Подмосковье, на третьей строчке – Санкт-Петербург. Там примерно по две тысячи заразившихся. Скончались за сутки от коронавируса в России 1132 человека, сообщили в оперативном штабе.