В Кремле считают нагнетание напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе попыткой демонизировать РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ходе переговоров Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом российский лидер четко сказал, что Запад беспокоится по поводу войск, которые дислоцированы на территории самой России и которые никому не угрожают. Песков, в свою очередь, обвинил Вашингтон в агрессивной риторике, которая не способствует разрядке напряженности.
2021-12-12T13:33:51+03:00
2021-12-12T13:33:51+03:00
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13:33, 12 декабря 2021
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