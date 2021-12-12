В Кремле считают нагнетание напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе попыткой демонизировать РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ходе переговоров Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом российский лидер четко сказал, что Запад беспокоится по поводу войск, которые дислоцированы на территории самой России и которые никому не угрожают. Песков, в свою очередь, обвинил Вашингтон в агрессивной риторике, которая не способствует разрядке напряженности.