Страны «G7» предупреждают российское руководство о серьезных последствиях в случае агрессии в отношении Украины. В проекте итогового заявления, который оказался в распоряжении агентства Reuters, говорится, что участники саммита министров иностранных дел «семерки» едины в своем выводе о наращивании Москвой военной мощи вблизи украинских границ. Кремль не должен сомневаться в том, что военная агрессия в отношении Украины будет иметь жесткий ответ, написано в документе. Министры «Группы семи» проводят встречу в английском Ливерпуле. Ситуация вокруг Украины еще накануне саммита была объявлена одной из основных тем.