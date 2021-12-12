Страны «G7» предупреждают российское руководство о серьезных последствиях в случае агрессии в отношении Украины. В проекте итогового заявления, который оказался в распоряжении агентства Reuters, говорится, что участники саммита министров иностранных дел «семерки» едины в своем выводе о наращивании Москвой военной мощи вблизи украинских границ. Кремль не должен сомневаться в том, что военная агрессия в отношении Украины будет иметь жесткий ответ, написано в документе. Министры «Группы семи» проводят встречу в английском Ливерпуле. Ситуация вокруг Украины еще накануне саммита была объявлена одной из основных тем.
2021-12-12T13:33:02+03:00
2021-12-12T13:33:02+03:00
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13:33, 12 декабря 2021
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