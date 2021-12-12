Сенатор Климов: Беспокоиться о введении войск в страны НАТО не стоит, поскольку Россия не собирается никуда вторгаться

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что беспокоиться о введении американских войск в страны НАТО не следует, поскольку Россия не имеет агрессивных намерений. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Лично я отношусь к этому заявлению спокойно, оно скорее всего адресовано американской публике отчасти западным партнерам США. Обсуждается проблема, которой на самом деле нет, потому что никаких планов у России не было и нет по поводу вторжения куда бы то ни было. После разговора Путина и Байдена на эту тему довольно много спекуляций, в том числе упреки в адрес американского президента, что он якобы не так как-то говорил с Москвой», — сказал он.

А.Климов отметил, что диалог с Россией в любом случае следует выстраивать с позиции уважения и конструктива.

Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр), заявил, что Соединенные Штаты намерены отправить свои войска не на Украину, а в соседние страны НАТО в случае якобы возможного «вторжения» России.