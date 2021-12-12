Российский самолет изменил курс над Черным морем из-за неопознанного воздушного судна

Как сообщает Следственный комитет, на борту лайнера находилось больше 160-ти человек. Они летели из Екатеринбурга в Сочи. Накануне сетевое издание «Екатеринбург-онлайн» сообщило, что экстренно сменить курс пришлось рейсу «Уральских авиалиний». По данным журналистов, вынужденный маневр совершил и самолет «Аэрофлота». Оба лайнера летели в Сочи.

В начале декабря сообщалось об экстренном изменении маршрута борта, летевшего из Тель-Авива в Москву. Причиной стало появление самолета-разведчика НАТО на пути гражданского воздушного судна.