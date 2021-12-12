Израиль, по данным государственного радио страны, разрабатывает план военного противодействия ядерной программе Ирана

Власти еврейского государства полагают, что Тегеран уже близок к созданию ядерной бомбы. По крайней мере, так рассказал источник радиостанции Армии обороны Израиля в ведомстве. Его руководитель Бени Ганц, как утверждается, уже сообщил американским чиновникам о подготовке плана военного сдерживания Ирана. Конкретные детали стратегии не приводятся. При этом собеседник радиостанции считает, что хоть Тегеран и близок к производству необходимого для создания ядерной бомбы количества урана, он не будет переступать черту, понимая возможные последствия.

Между тем официально Бени Ганц после встреч с министром обороны и госсекретарем США сообщил, что Вашингтон и европейские страны понимают, что происходит в Иране, и, как он выразился, «теряют терпение». Сведения о подготовке стратегии военного сдерживания Исламской республики он не комментировал.

Ранее агентство Reuters утверждало, что министры обороны США и Израиля могли затронуть вопрос о проведении совместных военных маневров, где будет отрабатываться возможная нейтрализация ядерных объектов Ирана. По данным источников, такой план существует на случай, если переговоры по сделке с Тегераном закончатся безрезультатно.