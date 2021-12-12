Израильский премьер-министр впервые посетит Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом

Нафтали Беннетт уже завтра должен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, пишет газета Jerusalem Post.

В прошлом году две страны установили дипломатические отношения. Как ожидается, в ходе встречи собеседники обсудят укрепление связей, а также экономические и региональные проблемы. Не исключено, что будут подняты и вопросы, связанные с иранским атомом.