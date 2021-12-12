В центре Москвы, как пишет издание SOTA, проходит акция протеста против QR-кодов

У памятника Карлу Марксу на Театральной площади сегодня планировалась акция «Живая цепочка». Однако организовать живую вереницу из людей, как пишет интернет-издание SOTA, не получилось. Несмотря на это в центре столицы собрались активисты, в основном, выступающие против повсеместного введения цифровых пропусков. К памятнику Марксу, в частности пришёл активист Иван Маслов. На протяжении многих лет он притворялся священником, хотя, как выяснилось позже, не был рукоположен в Русской православной церкви. Маслов в очередной раз раскритиковал российские власти и отметил, что в политических репрессиях в стране участвует, в том числе патриархия. О задержаниях на Театральной площади пока не сообщалось.

Противоположная ситуация в Архангельске. Там на акции против QR-кодов, по информации издания SOTA, уже задержаны несколько человек. Среди них журналисты местных СМИ Илья Лешуков и Антон Данилов. Данилова в итоге отпустили, а Лешукова увезли в отделение полиции. Ранее его уже задерживали на митингах в поддержку Алексея Навального. По данным прессы, на акции присутствуют около 100 человек. Судя по кадрам, большая часть протестующих, люди пожилого возраста.

Акции протеста против введения QR-кодов по информации прессы проходят сегодня также в Новосибирске и Касимове.