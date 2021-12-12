Число зараженных коронавирусом в России с начала пандемии, по официальным данным, превысило десять миллионов. Как сегодня сообщил оперативный штаб, за сутки в стране выявили чуть меньше тридцати тысяч инфицированных – это минимальный показатель с середины октября. Умерли 1 132 пациента. Таким образом, общее число жертв инфекции приближается к 300 тысячам.