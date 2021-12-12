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13:03, 12 декабря 2021

Соединенные Штаты направят свои войска в восточные страны НАТО, если Россия нападет на Украину

В Вашингтоне не планируют усиливать собственное военное присутствие на Украине даже если Москва введет свои войска, сообщил президент Соединенных штатов Джо Байден. Однако, президент подчеркнул, что американские солдаты будут вынуждены оберегать страны «Бухарестской девятки»: Прибалтика, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Кроме того, это негативно скажется на России, уверен Байден.

Байден также добавил, что Соединенные штаты будут оказывать оборонные возможности украинскому народу. Однако, что именно имел виду президент пока не понятно.
Ранее ряд западных СМИ начали писать, что Россия стягивает войска к территории Украины, чтобы в начале будущего года вторгнуться в страну. Публиковались и предполагаемые планы нападения. В Кремле на это в очередной раз ответили, что подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью. А сама передислокация войск внутри страны не должна волновать другие страны, так как они не несут опасности для Европы. В генеральном штабе России также отмечали, что в данной ситуации стоит обратить внимание на то, что американские и натовские военные все чаще подходят к границам России.

Пресс-секретарь российского президента отмечает, что агрессивная риторика из-за океана не способствует разрядке напряженности. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что беспокоиться о введении американских войск в страны НАТО не следует, поскольку Россия не имеет агрессивных намерений. Об этом Андрей Климов рассказал «Эху».

Андрей Климов отметил, что диалог с Россией в любом случае следует выстраивать с позиции уважения и конструктива.

Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр считает, что возможное усиление войск НАТО в восточной Европе представляет опасность для России, поскольку может привести к активным боевым действиям. Такое мнение Павел Фельгенгауэр высказал «Эху».

По словам Павла Фельгенгауэра, действия, связанные с войной, не несут выгоды ни для одной страны, но прогнозировать вероятность такого сценария пока преждевременно.



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