В ЮАР на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса почти в два раза выросла избыточная смертность

Как отмечает агентство Bloomberg, в последние недели ноября в стране умерли на две тысячи человек больше, чем ожидалось. При этом официально с коронавирусом власти связали только 174 летальных исхода. Рост смертности контрастирует с данными госпитализаций – они показывали, что заболевшие в основном переносили заражение новой разновидностью вируса в легкой форме.