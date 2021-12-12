В Набережных Челнах подростки потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать»

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Несовершеннолетние скрылись, но их нашли и доставили в отдел полиции для профилактической беседы. В отношении родителей составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию. Прокуратура проведет проверку и даст оценку работе органов системы профилактики.