Главу немецкого МИДа призвали занять четкую позицию по «Северному потоку-2»

Кандидат на пост главы Христианско-Демократического союза Норберт Рётген в интервью агентству DPA отметил, что, находясь в оппозиции, Анналена Бербок годами требовала остановить проект и теперь это «вопрос доверия». По мнению политика, невозможно представить, чтобы трубопровод заработал в условиях эскалации напряженности на Украине.

Бербок, будучи сопредседателем «зеленых», в последние годы постоянно требовала остановки «Северного потока-2». При этом основной внешнеполитический курс, как правило, определяется не в Министерстве иностранных дел, а в ведомстве канцлера.