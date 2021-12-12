С бывшего руководителя госпредприятия взыскали почти миллиард рублей по делу о растрате

Прокуратура Приморского края сообщила о том, что нарушения были выявлены при строительстве океанариума во Владивостоке в 2009-2013 годах. Экс-главу «Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского также отправили в колонию на 12 лет. Этот срок позже смягчили.

Как пишет газета «Коммерсант», сам Поплавский свою вину не признал и в ходе суда настаивал, что из-за его жесткой позиции деньги наоборот были сэкономлены.