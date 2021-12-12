Российский гонщик Никита Мазепин пропустит заключительный этап сезона «Формулы-1» из-за коронавируса

Его команда «Хаас» сообщила, что пилот чувствует себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно, но он вынужден уйти на изоляцию и будет следовать рекомендация врачей. По итогам вчерашней квалификации, Мазепин показал худшее время и на сегодняшней гонке должен был стартовать последним.

Гран-при Абу-Даби стартует сегодня в 16 часов. Лидеры чемпионата – Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» – имеют равное количество очков и сегодня будут бороться за победу в сезоне.