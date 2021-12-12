Число жертв торнадо в американском штате Кентукки может превышать 100 человек

На данный момент от природного явления, по меньшей мере, погибло около семи десятков человек, сообщил губернатор штата Кенуткки Энди Бешир. Он подчеркнул, что эта цифра может значительно вырасти, поскольку спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут выживших. Накануне по территории штата прошли 4 торнадо, что в свою очередь также привело к перебоям с электричеством. Без света остались около 200 тысяч человек. Больше всех пострадал небольшой городок Мэйфилд на западе Кентукки. У местного свечного завода в результате удара стихии обрушилась крыша. По данным властей во время урагана в здании было больше 100 человек. Скольким из них удалось выжить, пока неизвестно. Торнадо затронуло и другие штаты. В Арканзасе был разрушен дом престарелых, а в Иллинойсе — склад компании Amazon.

Между тем в Белом доме пообещали, что пострадавшие регионы по результатам оценки нанесённого ущерба получат помощь. Президент США Джо Байден объявил в Кентукки режим чрезвычайной ситуации.

Посольство России в Соединённых штатах выразило соболезнования родным и близким погибших в результате торнадо.