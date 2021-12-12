Самолёт, летевший из Сибири в Краснодарский край был вынужден изменить маршрут из-за неопознанного объекта

Борт одной из российских авиакомпаний, следовавший из Екатеринбурга в Сочи сменил маршрут, уклоняясь от столкновения с воздушным объектом. Об этом объявили в Следственном комитете. Там отметили, что в самолёте было 160 человек, и что председатель ведомства Александр Бастрыкин распорядился доложить об обстоятельствах произошедшего.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах сообщает, что происшествие случилось над Чёрным морем. В сочинском аэропорту приземлялись два самолёта и оба успешно зашли на посадку. Какое именно воздушное судно нарушило регламент, пока не установлено.

Также телеграмм-канал Aviaincidents сообщил, что сменить курс из-за появления неизвестного борта был вынужден самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии». Там эти данные пока не комментировали.

На прошлой неделе борт «Аэрофлота», направлявшийся из Тель-Авива в Москву, экстренно изменил маршрут над Черным морем. Это произошло из-за появления на его пути самолёта-разведчика НАТО. Москва тогда обвинила Вашингтон в создании угрозы для гражданского воздушного судна.