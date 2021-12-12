В России за сутки выявили меньше тридцати тысяч новых зараженных коронавирусом

Прирост инфицированных упал ниже этой отметки впервые с середины октября. Умерли, по данным властей, еще 1 132 человека. В Москве, которая традиционно лидирует по обоим показателям, заражённых — больше 2 800, умерших — 88.
2021-12-12T12:01:14+03:00
2021-12-12T12:01:14+03:00
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12:01, 12 декабря 2021
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