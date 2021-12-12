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11:35, 12 декабря 2021

Пассажирский самолет был вынужден изменить маршрут, уклоняясь от столкновения с неопознанным объектом

На борту лайнера, следовавшего из Екатеринбурга в Сочи, было боле 160-ти человек, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Главе межрегионального управления СК на транспорте поручили доложить об обстоятельствах инцидента. Другие подробности не приводятся.

Источник агентства рассказал, что накануне трассы гражданской авиации хаотично пересекал некий самолет-разведчик. На запросы с земли он не отвечал. Диспетчеры дали команду пассажирскому борту занять более безопасный эшелон.



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