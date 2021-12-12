Рейтинг британского премьера упал, после того общественность узнала о его прошлогодней вечеринке по случаю Рождества

В то время по стране были запрещены все массовые мероприятия.

Уровень одобрения главы правительства Бориса Джонсона снизился до минимальной за всю его карьеру отметки в 29 процентов. Об этом говорится в исследовании британской социологической службы YouGov. В течение последних двух недель премьер-министра обвиняют в том, что в прошлом декабре он не соблюдал установленные его же командой жёсткие антиковидные ограничения.

30-ого ноября газета Daily Mirror написала, что десятки сотрудников канцелярии премьер-министра на прошлое Рождество устроили праздник в разгар второй волны эпидемии. Жителям британской столицы из разных домохозяйств тогда было запрещено собираться в закрытых помещениях.

Ранее в правительстве полностью отрицали, что в прошлом декабре была какая-либо вечеринка. Однако, вчера таблоид Sunday Mirror опубликовал фото телеэкрана, на котором видно, что Борис Джонсон сидит за столом с двумя людьми, у одного из которых на шее мишура, а другого на голове рождественский колпак. Комментируя снимок, в кабинете министров сказали, что глава правительства коротко принял участие в викторине для сотрудников, которую проводили во время пандемии.

Тем временем в Англии почти все антиковидные ограничения отменены еще с июля этого года. В силе остаётся требование уйти на карантин после контакта с заболевшими и после возвращения из ряда стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией.