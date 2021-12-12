Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, по данным его невесты, перенес инсульт, находясь в тюрьме в Лондоне. Приступ, как отмечается, произошел еще в конце октября, однако о нем стало известно только сейчас.

Все произошло, как пишет британская газета Daily Mail, во время выступления основателя Wikileaks в Высоком суде Лондона по видеосвязи. По словам невесты Ассанжа Стеллы Моррис, у него случилась так называемая транзиторная ишемическая атака: ее механизм такой же, как и у ишемического инсульта. Теперь у журналиста осталось опущенным правое веко, также у него появились проблемы с памятью и есть признаки неврологического повреждения, отмечает издание. Моррис считает, что инсульт у Ассанжа был вызван стрессом из-за продолжающегося судебного разбирательства со стороны США, а также общим ухудшением здоровья. В Министерстве юстиции Великобритании ситуацию не комментируют.

Между тем дело Ассанжа на днях получило новый поворот. Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал жалобу властей США, которые требуют экстрадиции основателя Wikileaks. Разбирательство вновь продолжится в первой инстанции, которая ранее сочла, что Ассанжа нельзя выдавать Вашингтону из-за риска его самоубийства.

Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме уже почти три года. До этого он семь лет провел в посольстве Эквадора в Великобритании. США обвиняют основателя WikiLeaks в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории раскрытием секретной информации спецслужб. Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет заключения.